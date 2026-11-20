PONTIANAK POST - Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kapuas Hulu bersama anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan operasi gabungan Keimigrasian ke Dusun Nanga Hovat, Desa Datah Diaan, Kabupaten Kapuas Hulu pada Kamis (19/11).

Operasi Gabungan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan keimigrasian, khususnya terhadap aktivitas dan keberadaan Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

"WNA yang berada di Hovat saat kami kesana ada 2 WNA berasal Amerika Serikat menggunakan izin tinggal tetap subyek rohaniawan. Dokumen lengkap semua ada izin dari Kemnaker dengan izin sebagai pembina rohani," kata Kepala Subseksi Teknologi Informasi dan Intelijen Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kapuas Hulu, Naufal Fauzi Rahman.

Advertisement Baca Juga: Imigrasi Putussibau Awasi 25 WNA di Kapuas Hulu, Mulai Pekerja Tambang hingga Rohaniawan

Naufal mengatakan, dari segi keimigrasian, WNA yang ada di Hovat tersebut kegiatannya sesuai dengan izin keimigrasian dan perwakilan penjamin dari WNA tersebut juga mengkonfirmasi tentang kegiatan mereka di hovat. sehingga tidak ditemukan adanya aktifitas lain maupun potensi pelanggaran keimigrasian.

Naufal menceritakan, dalam perjalanan menuju Dusun Nanga Hovat untuk mengecek orang asing bukanlah perkara mudah. Tim gabungan harus menempuh jalur sungai dengan arus yang deras serta kondisi medan yang menantang.

Advertisement "Namun tantangan tersebut tidak menyurutkan semangat petugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di wilayah pedalaman Kalimantan Barat," ujarnya.

Naufal menyampaikan bahwa Operasi Gabungan ini merupakan bentuk sinergi dan upaya bersama dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan, kegiatan serta kepatuhan Warga Negara Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan keimigrasian. Dengan adanya koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi, potensi pelanggaran keimigrasian diharapkan dapat dideteksi sejak dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti .