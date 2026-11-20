PONTIANAK POST – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memberikan restu sekaligus melepas keberangkatan kontingen Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengikuti Festival Melayu XIV Tahun 2026 di Kota Pontianak.

Pelepasan kontingen tersebut berlangsung di Gedung MABM Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (19/11), dihadiri Ketua dan jajaran pengurus DPD MABM Kapuas Hulu, sejumlah kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, manajer umum utusan MABM, serta tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran MABM Kapuas Hulu dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan keikutsertaan kontingen dalam ajang budaya tingkat Provinsi Kalimantan Barat tersebut.

Advertisement Baca Juga: Bupati Romi Wijaya Lepas 60 Kontingen Kayong Utara ke Festival Budaya Melayu XIV Kalbar 2026

Menurutnya, Festival Melayu bukan sekadar kegiatan perlombaan maupun pertunjukan seni, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan adat dan budaya Melayu agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi penerus.

Ia berharap keikutsertaan kontingen Kapuas Hulu dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan kekayaan seni dan budaya Melayu yang dimiliki daerah, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah perkembangan zaman.

Advertisement Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaik. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas, kekompakan, kebersamaan, serta nama baik Kabupaten Kapuas Hulu selama mengikuti seluruh rangkaian festival.

"Jadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk mempererat silaturahmi, membangun jejaring kebudayaan, serta memperkenalkan kekayaan budaya Melayu Kapuas Hulu kepada masyarakat luas," pesannya.

Fransiskus Diaan menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu senantiasa mendukung berbagai upaya pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari identitas daerah yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Bupati secara resmi melepas dan menghantarkan keberangkatan kontingen MABM Kapuas Hulu menuju Kota Pontianak untuk mengikuti Festival Melayu XIV Tahun 2026.

Ia berharap seluruh rombongan diberikan kelancaran selama perjalanan, keselamatan hingga tiba di lokasi kegiatan, serta mampu meraih hasil terbaik dan membawa kebanggaan bagi Kabupaten Kapuas Hulu.