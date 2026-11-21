PONTIANAK POST – Menanggapi penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT Annisa Surya Kencana (ASK) di Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pihak manajemen perusahaan akhirnya angkat bicara.

Melalui General Manager Putussibau Branch PT Annisa Surya Kencana, Agung Budi Prahargiyo, perusahaan menyatakan menghormati setiap aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, terutama menyangkut keberadaan hutan dan tanah yang selama ini menjadi ruang hidup serta warisan leluhur warga Desa Seluan.

Agung mengatakan, pihaknya memahami bahwa hutan dan tanah di Desa Seluan bukan sekadar lahan, melainkan bagian penting dari kehidupan masyarakat sekaligus masa depan generasi mendatang.

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"Kekhawatiran warga yang disampaikan pada sosialisasi di Kantor Desa Seluan, 8 November 2026, serta beberapa publikasi media setelahnya, kami terima dengan hormat. ASK menghargai setiap masukan yang disampaikan," kata Agung, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), ASK berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga menegaskan pentingnya menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, hak-hak tradisional, serta kepentingan masyarakat atas wilayah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Advertisement Menurut Agung, perusahaan berharap masyarakat tetap dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus menjalankan hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menyebut ASK merupakan pemrakarsa Siluk Peatlands Conservation Project yang memiliki tiga tujuan utama, yakni memperbaiki iklim melalui perlindungan hutan dan lahan gambut, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati.

Program tersebut, katanya, dijalankan dengan mengacu pada standar VCS dan CCB dari Verra serta ketentuan pemerintah yang relevan.

"ASK meyakini hutan hanya dapat terus menjadi paru-paru dunia jika masyarakat di sekitarnya dapat senantiasa berdaya secara ekonomi," ujarnya.

Agung menegaskan, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Lebih dari itu, pemberdayaan menjadi salah satu tujuan utama agar kemandirian ekonomi masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan hingga generasi mendatang.