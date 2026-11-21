PONTIANAK POST – Upaya memperketat pengawasan di lingkungan pemasyarakatan kembali dilakukan. Polres Kapuas Hulu bersama Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Putussibau menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kamar hunian warga binaan, Jumat (20/11) sore.

Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, mulai dari kabel kipas angin, gunting, paku, jarum jahit hingga obat-obatan kedaluwarsa.

Temuan ini menjadi perhatian serius dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus menutup celah masuknya narkotika maupun barang terlarang lainnya ke lingkungan rumah tahanan.

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Kepala Rutan Kelas IIB Putussibau, Syahrinaldi, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pihak.

"Pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pihak. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan rumah tahanan. Setiap temuan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Syahrinaldi.

Advertisement Ia mengatakan, pihak Rutan akan terus meningkatkan langkah pencegahan dan pengawasan guna menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan sejumlah barang untuk didata dan diperiksa lebih lanjut.

Barang-barang tersebut terdiri dari satu kabel kipas angin, tiga paku, satu gunting kecil, satu jarum, serta tiga butir obat kedaluwarsa.

Tak hanya melakukan penggeledahan, Satresnarkoba Polres Kapuas Hulu juga melaksanakan tes urine terhadap tiga orang warga binaan sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

"Hasil pemeriksaan urine terhadap tiga orang warga binaan tersebut dinyatakan negatif narkotika," ungkap IPTU Jamali.