PONTIANAK POST – Kabar baik bagi pekerja di Kabupaten Kapuas Hulu yang ingin memiliki rumah sendiri. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kapuas Hulu menghadirkan kemudahan akses pembiayaan perumahan melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang terintegrasi dengan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Untuk mendekatkan layanan tersebut kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng salah satu pengembang perumahan lokal, Kabanindo Putussibau.

Melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memperoleh perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tetapi juga berkesempatan mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk memiliki maupun merenovasi rumah.

Advertisement Baca Juga: 73.744 Pekerja Sawit Kalbar Jadi Sasaran Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kapuas Hulu, Faisal, mengatakan program MLT merupakan layanan tambahan bagi peserta JHT berupa fasilitas pembiayaan perumahan dengan sejumlah kemudahan. "Program MLT BPJS Ketenagakerjaan merupakan layanan tambahan untuk peserta program JHT berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan manfaat lainnya," kata Faisal, Sabtu (20/11/2026).

Ia menjelaskan, tidak semua peserta otomatis dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya berstatus sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah dan telah terdaftar dalam program JHT minimal satu tahun.

Advertisement Selain itu, perusahaan tempat peserta bekerja harus tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran serta bukan termasuk perusahaan daftar sebagian (PDS), baik dari sisi upah, tenaga kerja maupun program.

Peserta juga harus belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai, aktif membayar iuran, memperoleh persetujuan BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan, serta memenuhi ketentuan bank penyalur dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Faisal menyebutkan, terdapat empat fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan melalui program MLT, yakni Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), serta Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

Untuk PUMP, peserta dapat memperoleh pinjaman guna membantu pembayaran sebagian atau seluruh uang muka rumah dengan plafon maksimal Rp150 juta.

Sementara fasilitas KPR memberikan kesempatan kepada peserta untuk memiliki rumah tapak maupun rumah susun yang sehat, layak dan terjangkau dengan plafon pinjaman maksimal Rp500 juta.