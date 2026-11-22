PONTIANAK POST – Banjir yang melanda wilayah Kecamatan Putussibau Selatan dan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, semakin meluas. Hingga Minggu (22/11/2026) pagi, hampir seluruh kawasan Kota Putussibau terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, bahkan mencapai 2 meter di sejumlah titik.

Berdasarkan hasil monitoring pada pukul 08.00 WIB, debit air terpantau terus mengalami peningkatan secara perlahan. Genangan tidak hanya merendam kawasan permukiman warga, tetapi juga sejumlah ruas jalan utama, pusat aktivitas ekonomi, hingga fasilitas umum.

Di Kecamatan Putussibau Selatan, salah satu wilayah yang mengalami genangan cukup parah berada di Teluk Barak, Kelurahan Kedamin Hilir, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Sementara Jalan Banin di kelurahan yang sama terendam sekitar 60 hingga 70 sentimeter.

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Banjir juga mulai menggenangi Jalan Lintas Selatan setelah Jembatan Kapuas, tepatnya di depan Masjid Darussalam Kedamin, dengan ketinggian air 60 hingga 80 sentimeter. Sedangkan Jalan Tanjung Pura, Kedamin Pantai, terendam sekitar 60 sentimeter hingga 1 meter.

Kondisi lebih luas terlihat di Kecamatan Putussibau Utara. Jalan Amin, Kelurahan Putussibau Kota, terendam dengan ketinggian 70 sentimeter hingga 1,2 meter. Bahkan, Jalan Iskandar Muda mengalami genangan sekitar 80 sentimeter hingga 1,5 meter.

Advertisement Sejumlah ruas jalan lainnya juga mulai tidak luput dari genangan. Di antaranya Jalan A. Yani, mulai kawasan SMAS Karya Budi hingga Polsek Kota, dengan ketinggian air 70 sentimeter hingga 1 meter.

Kemudian Jalan Komyos Sudarso, mulai kawasan RS Achmad Diponegoro hingga Mini Market Tita, terendam 60 hingga 90 sentimeter. Jalan M. Yasin mencapai 70 sentimeter hingga 1,2 meter, Jalan KS Tubun 80 hingga 90 sentimeter, serta Jalan Gajah Mada sekitar 70 hingga 90 sentimeter.

Sementara itu, Jalan A. Dogom, Kelurahan Hilir Kantor, menjadi salah satu titik dengan genangan tertinggi, yakni mencapai 1 hingga 2 meter. Kondisi serupa terjadi di kawasan Danau Kayan dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter.

Banjir juga merendam kawasan Pala Pulau, khususnya Jalan Lintas Utara dan sekitarnya, dengan ketinggian 40 hingga 70 sentimeter. Kawasan Pasar Impres hingga Kodim terendam 80 sentimeter hingga 1 meter.

Bahkan, kawasan Pasar Pagi di Jalan Diponegoro dan sekitarnya mengalami genangan 90 sentimeter hingga 1,5 meter. Begitu pula Kampung Prajurit yang terendam dengan ketinggian air mencapai 90 sentimeter hingga 1,5 meter.