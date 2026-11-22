PONTIANAK POST – Berbagai upaya dilakukan Polres Kapuas Hulu untuk membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan. Salah satunya melalui kegiatan Job Fair 2026 bertajuk “POLIRAN” (Polisi Peduli Pengangguran) yang mempertemukan para pencari kerja dengan 20 perusahaan dan pelaku usaha di Kabupaten Kapuas Hulu.

Kegiatan yang digelar pada Sabtu (21/11/2026) malam tersebut berlangsung di Weng Coffee, Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Putussibau Utara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan sekaligus membuka peluang terserapnya tenaga kerja lokal.

Job Fair tersebut dihadiri Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra,, Bupati Kapuas Hulu yang diwakili Kepala Disnakerperintrans Elisabet Roslin, perwakilan Dandim 1206/Putussibau, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Pengadilan Negeri Putussibau, Wakapolres Kompol Muslimin jajaran pejabat utama Polres Kapuas Hulu, serta perwakilan perusahaan.

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Sebanyak 20 perusahaan dan pelaku usaha turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya PT Riau Agrotama Plantation (RAP), Karya Mas Group, PT Sinar Mas, PT First Borneo Group, PT Annisa Surya Kencana, PT Bhakti Manunggal Karya, PT Astra International Tbk Putussibau, Hotel Grand Banana, Weng Coffee, Nordu Coffee, Bank BRI, Yamaha Fortuna Putussibau, NSS Honda Putussibau, dan Aming Coffee Putussibau.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, POLIRAN merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama masalah pengangguran yang membutuhkan perhatian bersama.

Advertisement Menurutnya, melalui Job Fair ini Polres Kapuas Hulu ingin mempertemukan secara langsung pencari kerja dengan perusahaan maupun dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja.

“Melalui kegiatan Job Fair ini, kami ingin mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan dan dunia usaha yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat membuka peluang kerja, memberikan harapan baru bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Kapolres.

Ia menegaskan, persoalan pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja.

Kapolres juga berharap perusahaan yang berpartisipasi dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi putra-putri daerah Kapuas Hulu untuk bergabung, bekerja, sekaligus mengembangkan kemampuan dan keterampilan mereka.

Kepada masyarakat pencari kerja, Wisnu berpesan agar tidak mudah menyerah dalam mencari pekerjaan. Ia meminta para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mempersiapkan diri, meningkatkan kompetensi, serta menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab.