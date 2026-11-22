PONTIANAK POST – Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, menegaskan pentingnya sinergi nyata antara pemerintah daerah dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kemitraan antara pemerintah daerah dan TP PKK tidak boleh hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Fransiskus Diaan saat menghadiri acara puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-54 Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026 di Putussibau, Sabtu (21/11/2026).

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Mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”, peringatan HKG PKK tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Fransiskus mengatakan, dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu serta kondisi geografis yang beragam, diperlukan pendekatan pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan, desa, dusun, RT hingga kelompok Dasawisma.

Advertisement “Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan TP PKK harus diwujudkan melalui koordinasi yang terarah, perencanaan yang selaras, serta evaluasi terhadap manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Fransiskus selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam arahannya, Bupati secara khusus meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih aktif membangun komunikasi dan menyelaraskan program kerja dengan TP PKK.

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Sinergi tersebut, katanya, perlu diperkuat terutama dalam bidang kesehatan keluarga, pendidikan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi hingga lingkungan hidup.

Ia juga menekankan agar koordinasi dan kerja sama tersebut diteruskan secara berjenjang sampai tingkat kecamatan dan desa, sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan efektif dan tidak terkendala di lapangan.

Selain itu, Fransiskus memberikan apresiasi terhadap berbagai kolaborasi yang telah berjalan, salah satunya melalui Gerakan CERIA KIA bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.