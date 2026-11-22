PONTIANAK POST – Banjir yang meluas di Kabupaten Kapuas Hulu mulai melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kota Putussibau. Hampir seluruh kawasan perkotaan terendam, sejumlah ruas jalan utama tidak bisa dilalui dengan normal, dan ketinggian air di beberapa titik mencapai dua meter, Minggu (22/11/2026).

Genangan merendam permukiman, pusat perdagangan, fasilitas umum, hingga jalan-jalan utama di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Debit air juga masih meningkat perlahan, memaksa warga menyelamatkan kendaraan dan barang berharga ke lokasi yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemantauan pukul 08.00 WIB, banjir tersebar di sejumlah titik dengan ketinggian bervariasi, mulai 40 sentimeter hingga dua meter. Kondisi ini membuat akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.

Advertisement Di Kecamatan Putussibau Selatan, genangan cukup parah terjadi di Teluk Barak, Kelurahan Kedamin Hilir, dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Jalan Banin di kelurahan yang sama terendam sekitar 60–70 sentimeter. Banjir juga menggenangi Jalan Lintas Selatan setelah Jembatan Kapuas, tepatnya di depan Masjid Darussalam Kedamin, dengan ketinggian 60–80 sentimeter. Sementara Jalan Tanjung Pura, Kedamin Pantai, terendam sekitar 60 sentimeter hingga satu meter.

Di Kecamatan Putussibau Utara, genangan merendam Jalan Amin, Kelurahan Putussibau Kota, dengan ketinggian 70 sentimeter hingga 1,2 meter. Jalan Iskandar Muda bahkan terendam sekitar 80 sentimeter hingga 1,5 meter.

Sejumlah ruas jalan lainnya juga terdampak, seperti Jalan A. Yani, mulai kawasan SMAS Karya Budi hingga Polsek Kota, dengan ketinggian air 70 sentimeter hingga satu meter. Jalan Komyos Sudarso, dari kawasan RS Achmad Diponegoro hingga Mini Market Tita, terendam 60–90 sentimeter.

Advertisement Genangan di Jalan M. Yasin mencapai 70 sentimeter hingga 1,2 meter, Jalan KS Tubun 80–90 sentimeter, serta Jalan Gajah Mada sekitar 70–90 sentimeter. Salah satu titik dengan genangan tertinggi berada di Jalan A. Dogom, Kelurahan Hilir Kantor, dengan ketinggian air mencapai satu hingga dua meter. Kondisi serupa terjadi di kawasan Danau Kayan.

Banjir juga merendam kawasan Pala Pulau, khususnya Jalan Lintas Utara dan sekitarnya, dengan ketinggian 40–70 sentimeter. Kawasan Pasar Inpres hingga Kodim terendam 80 sentimeter hingga satu meter. Sementara Pasar Pagi di Jalan Diponegoro dan sekitarnya terendam 90 sentimeter hingga 1,5 meter. Genangan dengan ketinggian serupa juga terjadi di Kampung Prajurit.

Meluasnya banjir membuat warga mulai mengamankan kendaraan roda dua maupun roda empat ke lokasi yang lebih tinggi. Sejumlah titik yang digunakan untuk menyelamatkan kendaraan antara lain kawasan Jembatan Kapuas, Simpang Empat Amin, median jalan yang tidak terendam, serta halaman parkir Bank Kalbar dan BRI Putussibau.

Warga juga memindahkan kendaraan ke Jalan D.I. Panjaitan, tepatnya di depan Mapolres Kapuas Hulu, halaman Kantor DPRD Kapuas Hulu, kawasan Sinar Jati, hingga sekitar Toko Serba 25 Ribu Kedamin.