PONTIANAK POST – AKBP Wisnu Perdana Putra bergeser dari jabatan Kapolres Kapuas Hulu menjadi Kepala Bagian Pengendalian Operasi (Kabagdalops) Biro Operasi (Roops) Polda Kalimantan Barat. Ia baru sekitar tiga bulan 23 hari atau hampir empat bulan memimpin Polres Kapuas Hulu.

Pergeseran tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2599/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026. Posisi Kapolres Kapuas Hulu selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Andhika Wiratama.

Advertisement Wisnu mulai menjabat Kapolres Kapuas Hulu pada 28 Juli 2026, menggantikan AKBP Roberto Aprianto Uda. Sebelum bertugas di Kalimantan Barat, ia merupakan Kapolres Boven Digoel, Papua Selatan, sejak Agustus 2024.

Mutasi ini menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan insiden di Terminal Bus Kedamin, Putussibau Selatan, pada 30 Oktober 2026. Saat itu, rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pemukulan terhadap seorang warga bernama Iki Adi yang melibatkan Wisnu.

Peristiwa tersebut terjadi ketika kegiatan kerja bakti atau Jumat Bersih. Video berdurasi 58 detik itu kemudian beredar luas di media sosial dan memicu sorotan publik terhadap perilaku seorang pimpinan kepolisian.

Advertisement Wisnu mengakui kekhilafannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Iki Adi dan keluarganya. Penyelesaian kemudian dilakukan melalui mekanisme hukum adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kareho pada 31 Oktober 2026.

Kesepakatan perdamaian ditandatangani di rumah Ketua Adat Dusun Nanga Enab, Desa Cempaka Baru. Dalam berita acara tersebut, Wisnu mengakui kesalahan dan bersedia menjalankan sanksi adat. Sementara pihak korban menyatakan memberikan maaf dan kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Meski waktu mutasi berdekatan dengan insiden tersebut, belum ada dasar untuk menyimpulkan pergeseran jabatan itu merupakan sanksi atas peristiwa di Kedamin.

Mutasi kali ini juga merupakan bagian dari rotasi besar di tubuh Polri. Sebanyak 704 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam gerbong mutasi berdasarkan empat surat telegram Kapolri tertanggal 20 November 2026.