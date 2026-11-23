PONTIANAK POST - Banjir yang melanda Kabupaten Kapuas Hulu mulai memakan korban. Senin (23/11) pukul 06.51 Wib, Petrus Joni warga Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ditemukan masyarakat meninggal.

Meninggalnya Petrus Joni tersebut belum diketahui apa penyebabnya hingga hari ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan sementara untuk jenazah sudah dibawa ke rumah sakit

"Penemuan mayat pagi ini di jalan pelita Pantai Sibau informasi lengkapnya menyusul," kata Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali, Senin (23/11).

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Sementara itu Camat Putussibau Utara Yohanes Telajan membenarkan bahwa ada warganya yang meninggal di dalam kondisi banjir ini namun dirinya belum bisa memastikan apa penyebab yang bersangkutan hingga meninggal.

"Petrus Joni itu warga kami, biasa dipanggil Nong. Tadi ia ditemukan meninggal sekitar pukul 06.51 Wib. Kita juga kurang tahu pasti kenapa ia bisa meninggal," ujarnya.