PONTIANAK POST – Banjir yang melanda Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas umum, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kapuas Hulu menerbitkan surat edaran untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang gedung maupun aksesnya terendam banjir.

Di tengah meluasnya bencana tersebut, seorang warga Putussibau Kota, Petrus Joni, ditemukan meninggal dunia di Jalan Pelita, kawasan Pantai Sibau, Senin (23/11) pagi sekitar pukul 06.51 WIB.

Advertisement Korban yang akrab disapa Nong itu ditemukan masyarakat. Hingga Senin siang, penyebab kematiannya belum diketahui. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

"Penemuan mayat pagi ini di Jalan Pelita Pantai Sibau. Informasi lengkapnya menyusul," kata Kasi Humas Polres Kapuas Hulu IPTU Jamali, Senin (23/11).

Camat Putussibau Utara Yohanes Telajan membenarkan korban merupakan warganya. Namun, dia belum bisa memastikan penyebab kematian Petrus.

Advertisement "Petrus Joni itu warga kami, biasa dipanggil Nong. Tadi ia ditemukan meninggal sekitar pukul 06.51 WIB. Kita juga kurang tahu pasti kenapa ia bisa meninggal," ujarnya.

Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Hingga kini, belum ada keterangan yang memastikan kematian korban berkaitan langsung dengan banjir.

Sekolah Terendam, KBM Dihentikan Sementara

Kepala Disdikbud Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengatakan, penerbitan surat edaran tersebut dilakukan dengan mengutamakan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.