PONTIANAK POST – Jajaran Satuan Polisi Perairan (Sat Polair) Polres Kapuas Hulu turun ke wilayah terdampak banjir untuk melaksanakan patroli sekaligus membantu proses evakuasi warga yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan mobiling atau patroli, personel Sat Polair melakukan pemantauan kondisi wilayah yang terendam.

Sat Polair juga memastikan keselamatan warga sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat meningkatnya debit air. Tidak hanya melakukan patroli dan evakuasi, personel Sat Polair juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan debit air maupun perubahan cuaca yang dapat menyebabkan banjir semakin meluas.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga serta segera menghubungi pihak kepolisian apabila membutuhkan bantuan evakuasi maupun pertolongan darurat," kata Kapolres Kapuas Hulu melalui Kasi Humas Polres Kapuas Hulu, IPTU Jamali.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak memaksakan diri melintasi arus banjir yang deras, mengawasi anak-anak, serta segera mengamankan barang-barang berharga dan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi.