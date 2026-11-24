PONTIANAK POST – Mengantisipasi potensi banjir yang mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kodim 1206/Putussibau meningkatkan patroli pemantauan di sekitar Kota Putussibau, Minggu (22/11). Patroli tersebut dipimpin langsung Katuud Kodim 1206/Putussibau, Peltu Jumadi, dengan menyasar sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi terdampak banjir.

Kegiatan itu dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan TNI dalam memantau perkembangan kondisi wilayah sekaligus mengantisipasi kemungkinan meningkatnya debit air yang dapat berdampak terhadap permukiman masyarakat. Dalam patroli tersebut, personel Kodim 1206/Putussibau menyusuri sejumlah titik untuk memantau kondisi genangan air, lingkungan permukiman, serta kawasan yang menjadi perhatian akibat potensi banjir.

Pemantauan langsung di lapangan juga menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar setiap perkembangan situasi dapat segera diketahui dan dilaporkan, sehingga langkah penanganan bisa dilakukan secara cepat apabila diperlukan.

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Di bawah pimpinan Peltu Jumadi, patroli ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan prajurit Kodim 1206/Putussibau dalam membantu masyarakat menghadapi ancaman bencana alam.

Peltu Jumadi menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi banjir bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat.

Advertisement "Saya mengimbau warga agar tetap waspada, memperhatikan perkembangan cuaca dan ketinggian air di lingkungan masing-masing, serta menjaga kebersihan saluran drainase agar aliran air tidak tersumbat, " katanya.

Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi peningkatan debit air maupun kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.