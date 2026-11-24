PONTIANAK POST – Penolakan terhadap keberadaan PT Anisa Surya Kencana (ASK) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, semakin meluas. Setelah masyarakat Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, menyuarakan penolakan, kini giliran masyarakat Desa Nanga Nyabau yang menyatakan sikap serupa terhadap perusahaan yang bergerak di bidang karbon tersebut.

Penolakan masyarakat Nanga Nyabau dipicu sejumlah persoalan, terutama belum jelasnya kompensasi bagi masyarakat serta adanya lahan milik warga yang disebut masuk dalam kawasan perusahaan seluas sekitar 7.000 hektare.

Kepala Desa Nanga Nyabau, Paulus, mengatakan bahwa masyarakatnya secara tegas menolak aktivitas PT ASK di wilayah desa mereka. Sikap tersebut disampaikan setelah pihak perusahaan mengajak masyarakat untuk duduk bersama membahas rencana kegiatan operasional perusahaan.

Advertisement Baca Juga: PT ASK Tanggapi Penolakan Warga Desa Seluan, Tegaskan Komitmen Hormati Hak Masyarakat Adat

"Kami juga menolak aktivitas PT ASK. Kemarin mereka mengajak kami duduk bersama, tetapi seluruh masyarakat menyatakan penolakan. Jadi, untuk sementara ini belum ada titik temu dengan pihak perusahaan," kata Paulus, Selasa (24/11).

Ia menjelaskan, sebelumnya PT ASK meminta izin kepada masyarakat untuk melakukan pemasangan patok di kawasan yang diklaim sebagai wilayah perusahaan. Namun, masyarakat mempertanyakan proses penetapan kawasan tersebut yang luasnya mencapai sekitar 7.000 hektare.

Advertisement Menurut Paulus, masyarakat tidak mengetahui secara pasti kapan perusahaan melakukan survei hingga menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan perusahaan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terlebih terdapat lahan milik warga yang diduga masuk dalam kawasan tersebut.

Paulus menegaskan, masyarakat tidak akan menerima keberadaan perusahaan apabila persoalan kompensasi tidak mendapatkan kejelasan. Selain itu, warga meminta agar seluruh lahan milik masyarakat yang masuk dalam kawasan perusahaan terlebih dahulu dikeluarkan.

"Kalau kompensasi untuk masyarakat tidak jelas, kami akan tetap menolak. Selain itu, masyarakat juga meminta kepada PT ASK agar lahan warga yang masuk dalam kawasan perusahaan dikeluarkan terlebih dahulu. Tuntutan yang sudah kami sampaikan kepada perusahaan sampai sekarang belum mendapatkan jawaban," tegasnya.

Lebih lanjut, Paulus menyebutkan bahwa sejauh ini pihak perusahaan baru menawarkan program pemberdayaan masyarakat. Namun, program tersebut dinilai belum memberikan kepastian karena belum direalisasikan dan masih sebatas janji.

Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Karena itu, warga tidak ingin hanya diberikan janji tanpa kepastian mengenai hak-hak mereka, terutama terkait keberadaan lahan masyarakat dalam kawasan perusahaan.