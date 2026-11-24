PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. Menggunakan anggaran sebesar Rp20,8 miliar pada tahun anggaran 2026, pembangunan empat ruas jalan dan empat jembatan tersebut kini mulai menunjukkan progres.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kapuas Hulu, Farid Setiawan, mengatakan bahwa secara keseluruhan progres pengerjaan proyek infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.

"Sudah 70 persen untuk progres pengerjaannya," kata Farid Setiawan di Putussibau, Selasa (24/11).

Adapun empat ruas jalan yang dibangun meliputi ruas Nanga Boyan–Nanga Suruk dengan anggaran Rp5,4 miliar, ruas Suhaid–Mensusai Rp2,4 miliar, ruas Tekalong–Beringin Rp400 juta, serta ruas Jongkong Kiri Tengah–Ujung Said sebesar Rp180 juta.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Kapuas Hulu juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan empat jembatan, yakni Jembatan Sungai Saluh dan Sungai Manis di Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, Jembatan Sungai Mensiu di Kecamatan Batang Lupar, serta Jembatan Sungai Sirak Temuyuk di Kecamatan Bunut Hulu.

Advertisement Farid mengakui, pelaksanaan proyek tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah kendala di lapangan, terutama memasuki musim penghujan, menjadi tantangan bagi kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan.

Selain faktor cuaca, kondisi akses menuju lokasi pembangunan yang sebagian masih menggunakan jembatan kayu juga menyulitkan mobilisasi material ke lokasi pekerjaan.

"Makanya dengan kondisi cuaca yang tak menentu ini, kita minta pelaksana agar dapat mengerjakan jalan dan jembatan tersebut dengan tepat mutu dan waktu," ujarnya.

Terkait pembangunan jembatan, Farid menjelaskan bahwa sebagian pekerjaan telah selesai, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap pengerjaan maupun persiapan pembangunan. Salah satu jembatan yang belum dibangun berada di Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar.

Sementara itu, dua jembatan di Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau, yakni Jembatan Sungai Saluh dan Sungai Manis, sudah dapat dimanfaatkan masyarakat.