PONTIANAK POST – Menghadapi ancaman bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan melalui Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Alam, Selasa (24/11).

Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kodim 1206/Putussibau, Letkol Inf Adhi Sumarno, turun langsung bersama personel Kodim 1206/Putussibau sebagai bentuk komitmen TNI dalam mendukung upaya antisipasi dan penanganan bencana di wilayah Kapuas Hulu.

Apel yang digelar dalam rangka mengantisipasi dan menangani potensi bencana alam di wilayah hukum Polres Kapuas Hulu tersebut dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, Ketua DPRD Kapuas Hulu Yanto, Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra, serta sejumlah pimpinan instansi dan unsur lintas sektoral lainnya.

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Turut hadir Danyonif 644/Wls Letkol Inf Bayu Triwibowo, Danyonif TP 927/UK Letkol Inf Jamrizal, Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Muslimin, Kepala BPBD Kapuas Hulu Gunawan, perwakilan Kejaksaan Negeri, Satpol PP, BMKG Pangsuma, serta personel gabungan peserta apel.

Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat. Tidak hanya kesiapan personel, tetapi juga perlengkapan, sarana prasarana dan kemampuan bertindak cepat di lapangan.

Advertisement Dandim 1206/Putussibau Letkol Inf Adhi Sumarno menegaskan melalui keterlibatan personel Kodim dalam kegiatan tersebut, TNI menunjukkan kesiapan untuk bersinergi dengan Polri, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam membantu masyarakat apabila terjadi bencana.

"Penanganan bencana membutuhkan koordinasi yang kuat dan langkah terpadu. Kecepatan merespons keadaan darurat, ketepatan mengambil tindakan serta soliditas seluruh unsur menjadi faktor penting untuk meminimalisir dampak bencana, khususnya dalam menyelamatkan jiwa masyarakat," katanya.

Dandim mengatakan, kesiapsiagaan juga tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Kewaspadaan sejak dini, pemetaan potensi kerawanan serta penguatan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih baik.

"Dengan diperkuatnya sinergitas TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, diharapkan penanganan bencana di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan lebih cepat, terarah dan maksimal, " ucapnya.