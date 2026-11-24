PONTIANAK POST – Polres Kapuas Hulu menggelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat guna mengantisipasi potensi bencana alam di wilayah hukumnya, Selasa (24/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman apel Polres Kapuas Hulu ini bertujuan mengecek kesiapan personel, sarana prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas sektoral menjelang peningkatan curah hujan pada penghujung tahun.

Advertisement Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra dan dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, Ketua DPRD Yanto, Dandim 1206/Putussibau Letkol Inf Adhi Sumarno, serta jajaran Forkopimda, BPBD, BMKG, dan unsur relawan.

Dalam amanatnya, AKBP Wisnu Perdana Putra menyoroti kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang luas dan dilintasi aliran Sungai Kapuas beserta anak sungainya. Kondisi tersebut membuat daerah ini rawan dilanda bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Menurutnya, dampak bencana dapat diminimalkan melalui perencanaan matang, deteksi dini, serta respons cepat dan terkoordinasi antarinstansi.

Advertisement "Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan tugas kemanusiaan dan tanggung jawab kita bersama. Sinergitas seluruh unsur harus terus diperkuat untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama," tegas Wisnu.

Kapolres juga menekankan lima instruksi utama kepada seluruh personel dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi potensi bencana, meliputi:

Meningkatkan deteksi dini dan pemantauan di wilayah rawan bencana.

Memastikan kesiapan personel beserta peralatan pendukung.

Memperkuat sinergitas dan koordinasi melalui posko terpadu.

Meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.

Mengutamakan keselamatan personel selama menjalankan tugas kemanusiaan.

Usai apel, jajaran pimpinan meninjau langsung kelayakan sarana dan prasarana tanggap darurat untuk memastikan seluruh peralatan siap dioperasikan sewaktu-waktu.

Polres Kapuas Hulu turut mengimbau warga agar mewaspadai perubahan cuaca ekstrem dan kenaikan debit air sungai, serta mengamankan barang dan dokumen berharga. Jika terjadi keadaan darurat, masyarakat diminta segera melapor ke polsek terdekat atau menghubungi layanan Call Center Polri 110.