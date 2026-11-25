PONTIANAK POST – Gelombang penolakan terhadap keberadaan perusahaan bidang karbon PT Annisa Surya Kencana (ASK) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, semakin meluas. Setelah sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat Desa Seluan dan Desa Nanga Nyabau, Kecamatan Putussibau Utara, kini giliran masyarakat adat Desa Nanga Awin yang menyatakan sikap tegas menolak seluruh aktivitas perusahaan tersebut.

Penolakan itu merupakan hasil musyawarah masyarakat adat Desa Nanga Awin yang digelar pada Rabu, 28 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, serta belum adanya sosialisasi yang dinilai jelas dari pihak perusahaan terkait rencana operasional PT ASK.

Ketua Adat Desa Nanga Awin, F. Gansi, mengatakan bahwa melalui musyawarah tersebut masyarakat secara mufakat dan pemungutan suara (voting) sepakat menolak seluruh bentuk bantuan maupun kegiatan yang ditawarkan dan dilakukan PT ASK di wilayah desa mereka.

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"Keputusan masyarakat secara tegas menolak bantuan pipanisasi air bersih, bantuan mesin Robin, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pemberdayaan masyarakat, serta segala bentuk aktivitas PT ASK di Desa Nanga Awin," tegas Gansi, Rabu (25/11/2026).

Ia menjelaskan, penolakan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, masyarakat telah menggelar pertemuan pada Sabtu, 10 Oktober 2026, untuk membahas sejumlah tawaran bantuan dari PT ASK, mulai dari pipanisasi air bersih, mesin Robin, penanganan Karhutla hingga program pemberdayaan masyarakat.

Advertisement Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan persetujuan dari masyarakat. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada Senin, 26 Oktober 2026, tetapi kembali belum memperoleh kesepakatan.

"Karena belum ada keputusan, akhirnya masyarakat melanjutkan proses pengambilan sikap melalui voting terbuka pada Rabu, 28 Oktober 2026," jelasnya.

Voting tersebut dilaksanakan di Balai Adat Patih Rawing dan dihadiri masyarakat Desa Nanga Awin. Dalam proses itu, warga secara terbuka menyatakan penolakan terhadap seluruh kegiatan PT ASK. Pernyataan sikap tersebut juga diperkuat dengan tanda tangan masyarakat yang hadir.

Musyawarah dan pengambilan keputusan itu turut disaksikan Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sejumlah anggota BPD.

Gansi menegaskan, keputusan masyarakat adat tersebut harus dihormati dan dipatuhi oleh pihak perusahaan. Bahkan, masyarakat telah menyepakati adanya konsekuensi hukum adat apabila PT ASK tetap melakukan aktivitas dalam bentuk apa pun di wilayah Desa Nanga Awin.