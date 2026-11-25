PONTIANAK POST – Kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah seorang warga Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, oleh PT Khatulistiwa Agro Abadi (KAA) berbuntut panjang. Tak kunjung menemukan titik temu, masyarakat Desa Seriang akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup akses jalan keluar masuk perusahaan.

Kepala Desa Seriang, Fransiskus, mengatakan penutupan akses tersebut terpaksa dilakukan karena pihak perusahaan belum memberikan penyelesaian atas persoalan PHK terhadap warganya, Leonardus Junak.

"Sejak warga saya di-PHK kemarin, jalan ini kami tutup sampai ada titik temunya," tegas Fransiskus, Rabu (25/11/2026).

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Ia menjelaskan, jalan yang ditutup tersebut bukan merupakan jalan milik perusahaan, melainkan jalan desa yang selama ini juga sering digunakan oleh pihak PT KAA untuk menunjang aktivitas operasionalnya.

Fransiskus menegaskan, akses jalan tersebut baru akan dibuka kembali apabila perusahaan bersedia menerima Leonardus Junak untuk kembali bekerja.

Advertisement "Kita akan buka jalan tersebut jika pihak perusahaan kembali menerima warga kami bekerja," ujarnya.

Fransiskus juga menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai tidak merespons upaya baik pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Padahal, pihaknya mengaku telah melayangkan surat kepada perusahaan, tetapi hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

Ia mengingatkan bahwa dalam kesepakatan awal antara masyarakat dan perusahaan telah diatur bahwa setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mengedepankan kearifan lokal.

Menurutnya, keputusan perusahaan yang langsung melakukan PHK tanpa memberikan tahapan teguran atau Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 menjadi salah satu hal yang dipersoalkan masyarakat.

"Ini kenapa ketika ada masyarakat saya melakukan kesalahan langsung dilakukan pemutusan hubungan kerja, bukannya diberikan SP 1 dan 2. Ini yang kami sesalkan," ungkapnya.