PONTIANAK POST – Proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari Fraksi PDI Perjuangan mulai mengerucut. Nama Shadiqin Pratama Putra yang meraih suara terbanyak kedua pada Pemilu Legislatif 2024 telah disodorkan DPD PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas Hulu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

PAW tersebut dilakukan untuk mengisi satu kursi DPRD Kapuas Hulu yang kosong setelah meninggalnya M. Akim Muslim, politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Boyan Tanjung pada 16 Oktober 2026 lalu.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengatakan pengusulan calon pengganti M. Akim Muslim telah dilakukan sesuai mekanisme dan AD/ART partai.

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Menurutnya, nama yang diajukan merupakan calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada Pileg 2024.

"Untuk PAW M. Akim Muslim berdasarkan AD/ART partai, kita sudah menyodorkan nama dengan suara terbanyak kedua pada Pileg 2024 kemarin kepada DPP PDI Perjuangan," ungkap Fransiskus Diaan, Rabu (25/11/2026).

Advertisement Ia menjelaskan, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menggantikan M. Akim Muslim berada di tangan DPP PDI Perjuangan melalui rekomendasi resmi partai.

"Nanti dari DPP PDI Perjuangan akan merekomendasikan siapa pengganti M. Akim Muslim," katanya.

Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2024, Shadiqin Pratama Putra menempati posisi kedua setelah M. Akim Muslim dengan perolehan 1.192 suara. Dengan demikian, namanya menjadi calon yang disodorkan untuk mengisi kursi legislatif yang ditinggalkan almarhum.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf, mengatakan pihaknya masih menunggu surat permohonan dari DPRD Kapuas Hulu untuk memulai tahapan verifikasi PAW.

Yusuf menyampaikan bahwa KPU turut berduka cita atas meninggalnya M. Akim Muslim. Namun, secara kelembagaan, KPU belum dapat memproses penggantian antarwaktu sebelum menerima dokumen resmi dari DPRD.