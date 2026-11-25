PONTIANAK POST – Kabupaten Kapuas Hulu membuktikan diri bukan sekadar peserta dalam Festival Budaya Melayu (FBM) ke-14 Kalimantan Barat 2026. Tim sampan bidar bernama Jet Ski sukses menaklukkan lima daerah pesaing dan keluar sebagai juara pertama dalam perlombaan sampan bidar yang digelar di Kota Pontianak.

Prestasi membanggakan ini menjadi bukti bahwa atlet dayung dari Bumi Uncak Kapuas mampu bersaing dan unggul di tengah persaingan antardaerah, meskipun Kapuas Hulu berada jauh dari pusat penyelenggaraan festival.

Manager Sampan Bidar Jet Ski Kapuas Hulu, Ujir, mengaku bangga sekaligus terharu atas perjuangan para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerah. "Alhamdulillah, lomba sampan bidar hari ini kita juara," ungkap Ujir, Rabu (25/11).

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Dalam perlombaan tersebut, tim Jet Ski Kapuas Hulu berhasil mengungguli lima daerah lainnya, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Sekadau dan Sambas.

Menurut Ujir, kemenangan ini bukan sekadar capaian dalam sebuah perlombaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa potensi olahraga tradisional di Kapuas Hulu tidak boleh dipandang sebelah mata.

Advertisement "Saya tentunya sangat bangga dan terharu dengan perjuangan para atlet dayung kita ini. Meskipun kita kabupaten paling ujung, mereka mampu membuktikan Kapuas Hulu ini mampu bersaing, bahkan menjadi juara," ujarnya.

Ia berharap prestasi tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan sekaligus melestarikan budaya sampan bidar di Kabupaten Kapuas Hulu.

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Terlebih, menurutnya, banyak generasi muda di Kapuas Hulu yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan tradisi olahraga dayung tersebut agar semakin dikenal dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

"Saya lihat banyak anak muda kita yang berpotensi dan mampu memajukan budaya sampan bidar ini," katanya.

Ujir juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu yang telah memberikan dukungan serta doa kepada tim Jet Ski selama mengikuti perlombaan.