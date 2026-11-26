PONTIANAK POST – Aktivitas PT Annisa Surya Kencana (ASK) di Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengaku tidak mengetahui secara terperinci kegiatan perusahaan tersebut, termasuk luasan wilayah kerja dan program yang dijalankan di daerah itu.

Ironisnya, selama PT ASK beraktivitas di Kapuas Hulu, pemerintah daerah mengaku tidak pernah menerima laporan resmi terkait kegiatan maupun perkembangan program perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan karbon tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kabupaten Kapuas Hulu, Muhamad Kharbi, mengungkapkan bahwa pihaknya pernah meminta data dan dokumen PT ASK setelah perusahaan tersebut melakukan sosialisasi pada 2024 lalu.

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Namun, permintaan tersebut hingga kini belum mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkan.

"Kita juga dulu pernah menyurati PT ASK terkait permintaan data tersebut," ungkap pria yang akrab disapa Bobi itu, Rabu (25/11/2026).

Advertisement Bobi menjelaskan, data yang diminta meliputi luasan wilayah kerja, program kegiatan perusahaan serta dokumen pendukung lainnya. Informasi tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah mengetahui secara jelas aktivitas perusahaan di wilayah Kapuas Hulu.

Ia berharap PT ASK segera memberikan laporan dan membuka informasi mengenai seluruh aktivitasnya. Menurutnya, minimnya keterbukaan perusahaan bisa menjadi salah satu penyebab munculnya penolakan dari sejumlah desa.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengaku hingga saat ini belum pernah melakukan pertemuan khusus dengan manajemen PT ASK untuk membahas secara terperinci program dan rencana kegiatan perusahaan di Kapuas Hulu.

"Kalau bertemu di acara tertentu dengan PT ASK pernah," ucapnya.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menyatakan setuju ataupun menolak keberadaan perusahaan tersebut. Sebab, hal terpenting adalah bagaimana sikap dan persetujuan masyarakat, khususnya warga yang wilayahnya masuk dalam areal kerja PT ASK.