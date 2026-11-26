PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,9 miliar melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk meningkatkan tiga titik ruas jalan dalam Kota Putussibau.

Ketiga titik pekerjaan tersebut meliputi Jalan Budi Setiawan, Jalan KS Tubun berupa pemasangan box jembatan, serta Jalan Pierre Tendean.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kapuas Hulu, Farid Setiawan, mengatakan hingga Kamis (25/11), seluruh pekerjaan masih dalam proses pengerjaan.

Namun, terdapat satu pekerjaan yang sementara mengalami kendala, yakni pemasangan box jembatan di Jalan KS Tubun. Pekerjaan tersebut terpaksa dihentikan sementara karena lokasi masih tergenang air.

"Ruas jalan dalam kota yang kita tingkatkan ada tiga titik, yakni Jalan Budi Setiawan, Jalan KS Tubun untuk pemasangan box jembatan, dan Jalan Pierre Tendean," kata Farid.

Advertisement Ia menjelaskan, perbaikan jembatan di Jalan KS Tubun menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian karena kondisinya sudah lama dikeluhkan masyarakat dan dinilai membahayakan pengguna jalan.

Karena itu, pemerintah daerah bergerak cepat melakukan perbaikan agar akses masyarakat tetap aman dan tidak menimbulkan risiko lebih besar. "Jadi pekerjaan box ini terhambat dan terhenti sementara karena masih tergenang air," jelasnya.

Meski menghadapi kendala cuaca dan genangan air, Farid memastikan ketiga proyek tersebut tetap berjalan dan ditargetkan selesai sesuai jadwal kontrak.

Ia juga mengingatkan seluruh pelaksana proyek agar mempercepat pekerjaan mengingat saat ini wilayah Kapuas Hulu mulai memasuki musim penghujan. Selain mengejar target waktu, kualitas pekerjaan juga harus tetap menjadi perhatian.

"Untuk pelaksana kita minta cepat menyelesaikan pekerjaan yang ada. Karena saat ini mulai musim penghujan. Akhir Desember 2026 ini harus selesai semua pekerjaan," tegasnya.