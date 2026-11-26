PONTIANAK POST – Prestasi kontingen Kabupaten Kapuas Hulu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 mengalami penurunan dibandingkan penyelenggaraan tahun 2022. Jika sebelumnya berada di peringkat tujuh, kali ini Kapuas Hulu harus puas menempati posisi ke-10.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu, Anwar Sanusi, mengakui salah satu faktor yang sangat memengaruhi capaian tersebut adalah keterbatasan anggaran untuk mengikuti ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Ia mengungkapkan, terdapat perbedaan anggaran yang cukup besar antara Porprov 2022 dan 2026. Pada 2022, Kapuas Hulu mendapat dukungan anggaran sekitar Rp3,3 miliar. Sementara pada 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp586 juta.

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"Kita akui anggaran pada Porprov 2022 Kapuas Hulu mampu sebanyak Rp3,3 miliar, sementara tahun 2026 ini hanya Rp586 juta. Tentunya sangat memengaruhi," kata Anwar Sanusi di Putussibau, Kamis (26/11).

Meski peringkat mengalami penurunan, pria yang akrab disapa Bang Boy tersebut tetap memberikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan cabang olahraga yang telah berjuang membawa nama Kabupaten Kapuas Hulu.

Advertisement Menurutnya, perjuangan para atlet patut dihargai karena berhasil mengumpulkan total 109 medali dalam Porprov XIV Kalbar 2026.

Adapun perolehan tersebut terdiri dari 27 medali emas, 28 medali perak, dan 54 medali perunggu. "Kita mendapatkan 27 medali emas, 28 medali perak, dan 54 medali perunggu, dengan total 109 medali. Itu semua alhamdulillah," ucapnya.

Kedepan, Bang Boy berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan olahraga daerah, terutama melalui dukungan anggaran pembinaan atlet dan pembiayaan keikutsertaan dalam Porprov.

Ia menilai, pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan anggaran yang memadai menjadi bagian penting dalam mempersiapkan atlet agar mampu bersaing dan meningkatkan prestasi pada ajang olahraga berikutnya.

Selain itu, dirinya juga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan bonus bagi atlet berprestasi dengan mempertimbangkan jumlah medali yang berhasil diraih masing-masing atlet.