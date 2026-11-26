PONTIANAK POST – Penolakan terhadap keberadaan PT Annisa Surya Kencana (ASK) di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terus menjadi sorotan. Kali ini, Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) DPD Kapuas Hulu turut angkat bicara dan meminta perusahaan mengedepankan hak-hak masyarakat adat serta membuka informasi secara transparan.

Ketua Pasukan Merah TBBR DPD Kapuas Hulu, Melki Belulux, menegaskan bahwa PT ASK harus menghormati hak masyarakat adat, mengingat aktivitas perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan wilayah dan kehidupan masyarakat setempat.

Menurutnya, keterbukaan menjadi hal penting agar masyarakat adat mengetahui secara detail kegiatan perusahaan, termasuk dampak yang ditimbulkan maupun manfaat yang bisa diperoleh masyarakat.

Advertisement Baca Juga: Pemda Kapuas Hulu Akui Tak Tahu Aktivitas PT ASK, Bupati Minta Kompensasi Diperjelas

"Harus ada keterbukaan sehingga masyarakat adat juga memahami secara detail apa yang dikerjakan dan apa dampak baiknya untuk masyarakat adat. Jangan sampai memicu persoalan dan permasalahan," katanya, Kamis (26/11).

Melki menegaskan, masyarakat adat pada prinsipnya tidak anti terhadap kehadiran perusahaan maupun investasi di daerah. Namun, perusahaan harus mampu membangun hubungan yang baik, memberikan manfaat nyata, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat yang wilayahnya menjadi lokasi aktivitas perusahaan.

Advertisement "Silakan bangun relasi dan keterbukaan yang baik dan juga saling menyejahterakan. Jangan sampai masyarakat setempat justru mendapat kesulitan dan masalah yang tidak mereka pahami karena mungkin kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang jelas dan detail terkait perusahaan tertentu yang masuk ke wilayah masyarakat adat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan persoalan kompensasi harus dijelaskan secara terbuka dan tidak boleh menjadi sesuatu yang menggantung bagi masyarakat adat.

Melki khawatir, apabila PT ASK tidak memberikan penjelasan secara transparan, terutama menyangkut kompensasi dan hak masyarakat adat, kondisi tersebut berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. "Jika konflik itu terjadi maka jangan salahkan masyarakat adat," tegasnya.

Sebelumnya, sedikitnya tiga desa di Kabupaten Kapuas Hulu telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan PT ASK. Ketiga desa tersebut yakni Desa Seluan, Desa Nanga Nyabau, dan Desa Nanga Awin.

Penolakan tersebut semakin memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan penerimaan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor karbon tersebut.