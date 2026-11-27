PONTIANAK POST – Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Leonardus Junak, warga Desa Seriang, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, oleh PT Khatulistiwa Agro Abadi (KAA), akhirnya menemui titik terang. Konflik yang sempat memicu penutupan akses jalan masuk perusahaan tersebut kini dinyatakan selesai setelah kedua belah pihak bertemu dan mencapai kesepakatan.

Pimpinan PT KAA, Hery Santoso, mengatakan pihak manajemen telah bertemu langsung dengan Leonardus Junak untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya memicu polemik di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Leonardus disebut telah mengakui kesalahannya. Perusahaan juga memberikan uang tali asih sebagai bentuk penyelesaian persoalan.

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Kita sudah bertemu dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Masalah ini kita anggap selesai dan kita juga sudah memberikan uang tali asih kepada yang bersangkutan," kata Hery Santoso, Jumat (27/11).

Hery menegaskan, setelah pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat tidak lagi memperpanjang persoalan PHK tersebut. Leonardus juga akan membuka portal yang dipasang di atas tanah miliknya, yang selama ini menjadi salah satu akses jalan perusahaan.

Advertisement Namun, terkait penutupan jalan di dekat Kantor Desa Seriang, Hery mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, hal terpenting bagi perusahaan adalah persoalan langsung dengan Leonardus Junak sudah diselesaikan.

"Untuk penutupan jalan yang ada di dekat Kantor Desa Seriang sendiri, tidak masalah. Yang terpenting masalah kita dengan Junak sudah selesai dulu," ujarnya.

Hery juga mengungkapkan bahwa Leonardus Junak sebenarnya tidak mengetahui secara langsung persoalan penutupan jalan yang dilakukan Kepala Desa Seriang. Karena itu, pihak perusahaan tidak ingin mencampuradukkan penyelesaian persoalan dengan Leonardus dengan aksi penutupan jalan tersebut. "Makanya untuk penutupan jalan yang dilakukan Pak Kades itu kita tidak mempermasalahkan," ucapnya.

Sebelumnya, persoalan ini mencuat setelah PT KAA melakukan PHK terhadap Leonardus Junak. Keputusan perusahaan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang melibatkan salah seorang pengemudi atau sopir di perusahaan.

Kebijakan PHK itu kemudian mendapat keberatan dari pihak Pemerintah Desa Seriang. Pihak desa bahkan sempat melayangkan surat kepada perusahaan agar Leonardus dapat dipekerjakan kembali.