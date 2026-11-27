PONTIANAK POST – Komandan Kodim (Dandim) 1206/Putussibau, Letkol Inf Adhi Sumarno, melepas dua perwira yang akan melanjutkan pengabdian di satuan baru, Yon TP 927/Uncak Kapuas, Jumat (27/11).

Dua perwira tersebut yakni Kapten CBA Rino dan Kapten Arm Yusman. Pelepasan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi serta pengabdian keduanya selama bertugas di lingkungan Kodim 1206/Putussibau.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Adhi Sumarno menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kontribusi, loyalitas, kerja keras serta tanggung jawab yang telah ditunjukkan kedua perwira selama menjalankan tugas.

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Menurutnya, pengalaman dan ilmu yang diperoleh selama berdinas di Kodim 1206/Putussibau harus menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan tugas di satuan yang baru.

"Jadikan pengalaman selama berdinas sebagai bekal untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin dan loyalitas. Di mana pun bertugas, tetap jaga nama baik satuan serta laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab," pesannya.

Advertisement Dandim juga berharap Kapten CBA Rino dan Kapten Arm Yusman dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru serta terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Ia menegaskan, perpindahan satuan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka pembinaan personel, pengembangan karier, serta penyegaran organisasi.

Melalui rotasi penugasan tersebut, diharapkan para prajurit dapat memperluas pengalaman, meningkatkan kemampuan dan semakin matang dalam menjalankan tugas pokok TNI AD.

Pelepasan dua perwira ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga soliditas di lingkungan keluarga besar Kodim 1206/Putussibau.