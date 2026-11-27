PONTIANAK POST – Keberadaan PT Annisa Surya Kencana (ASK) di Kabupaten Kapuas Hulu masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait manfaat dan kontribusi perusahaan bagi masyarakat. Di Kecamatan Embaloh Hilir, lima desa masuk dalam kawasan kerja PT ASK. Meski masyarakat sejauh ini menerima keberadaan perusahaan, sejumlah harapan terhadap realisasi program pemberdayaan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Lima desa tersebut yakni Desa Nanga Palin, Keliling Semulung, Pala Pintas, Kirin Nangka dan Nanga Lauk. Selama hampir tiga tahun beraktivitas di wilayah tersebut, PT ASK disebut lebih banyak menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan mengajak warga terlibat dalam upaya menjaga kelestarian hutan.

Camat Embaloh Hilir, Nasharudin, mengatakan selama ini PT ASK menawarkan sejumlah program pemberdayaan yang diterima masyarakat di lima desa tersebut.

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"PT ASK melaksanakan kegiatan dan mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan, merekrut tenaga kerja masyarakat untuk menjadi tim patroli hutan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat dengan membuat peternakan ayam petelur, beternak ayam pedaging. Kegiatan sosial seperti penyemprotan fogging nyamuk," ujarnya.

Menurut Nasharudin, hingga saat ini belum muncul gejolak penolakan dari masyarakat di lima desa tersebut terhadap keberadaan PT ASK.

Advertisement Namun, penerimaan masyarakat terhadap perusahaan bukan berarti seluruh persoalan dan harapan warga telah terjawab.

Kepala Desa Nanga Palin, Saini, mengungkapkan masyarakatnya menerima keberadaan PT ASK yang telah beraktivitas sekitar dua tahun di wilayah desa tersebut. Luasan kawasan hutan yang masuk dalam wilayah kerja perusahaan disebut kurang dari 5.000 hektare.

Saini menjelaskan, sebelum perusahaan memulai kegiatan, pihak PT ASK terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, perusahaan menyampaikan sejumlah rencana pemberdayaan, termasuk bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu.

Namun, janji bantuan pendidikan tersebut hingga kini belum terealisasi. Sebelum mereka masuk ke sini, mereka sosialisasi. Jika ada anak yang putus sekolah dan tidak mampu akan dibantu biaya pendidikannya. Tapi sampai hari ini belum ada," ungkap Saini.

Meski demikian, ia mengakui sejumlah program pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian sudah berjalan dan masih berlangsung hingga sekarang.