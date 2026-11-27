PONTIANAK POST – Polemik keberadaan PT Annisa Surya Kencana (ASK) di Kabupaten Kapuas Hulu terus menuai sorotan. Kali ini, Ketua Pemuda Dayak Kapuas Hulu, Dabit, menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat dan lokal dalam menjalankan aktivitas di wilayah konsesinya.

Dabit menilai, persoalan mendasar yang harus segera dibenahi PT ASK adalah penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Menurutnya, prinsip tersebut bukan sekadar formalitas sosialisasi, melainkan proses penting untuk memastikan masyarakat benar-benar memahami dan memiliki ruang menentukan sikap terhadap rencana kegiatan perusahaan.

Sorotan itu muncul di tengah berkembangnya polemik dan penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT ASK. Dabit melihat masih banyak pertanyaan mendasar yang belum terjawab, mulai dari profil perusahaan, rencana kegiatan, bentuk operasional, manfaat bagi masyarakat, hingga mekanisme pelibatan warga.

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Tidak hanya itu, kepastian akses masyarakat terhadap wilayah yang masuk dalam areal konsesi serta perlindungan adat istiadat dan kehidupan sosial budaya juga menjadi persoalan yang harus dijelaskan secara terbuka.

Menurut Dabit, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap proses penyampaian informasi dan konsultasi awal yang telah dilakukan perusahaan.

Advertisement "Informasi mendasar seperti ini semestinya sudah disampaikan secara terbuka sejak awal melalui proses FPIC, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang cukup sebelum perusahaan menjalankan aktivitasnya,"katanya, Jumat (27/11).

Ia mengingatkan, perusahaan tidak boleh menganggap kegiatan sosialisasi sebagai bukti bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan. Sebab, FPIC mengharuskan adanya proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami seluruh konsekuensi kegiatan perusahaan, termasuk mendiskusikannya secara internal tanpa tekanan.

Masyarakat harus memiliki kebebasan menentukan sikap, apakah menerima, menolak, atau menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan.

"FPIC bukan sekadar menyampaikan informasi atau meminta persetujuan masyarakat. Lebih dari itu, harus ada ruang yang cukup bagi masyarakat untuk memahami, mendiskusikan, dan mempertimbangkan seluruh konsekuensi dari rencana kegiatan perusahaan sebelum mengambil keputusan," tegasnya.

Dabit menilai, tanpa proses tersebut, potensi kesalahpahaman dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat akan terus terbuka. Karena itu, ia mengimbau PT ASK agar menjalankan FPIC secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, bukan hanya sebatas memenuhi tahapan administratif.