PONTIANAK POST – Kapolres Kapuas Hulu turun ke lokasi longsor di Dusun Nanga Balang, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan, Rabu (25/11), untuk memastikan penanganan bencana tanah longsor berjalan sekaligus membantu masyarakat terdampak.

Bersama Kabag Ops Polres Kapuas Hulu, personel Satgas BATINSOR Polres Kapuas Hulu dan anggota Polsek Putussibau Selatan, Kapolres melakukan peninjauan sekaligus ikut membersihkan material longsoran yang menutupi area terdampak. Pembersihan dilakukan dengan menyingkirkan tumpukan tanah, ranting, pepohonan hingga sisa material longsor yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami ingin memastikan kondisi lingkungan di sekitar lokasi serta memperhatikan keselamatan warga, mengingat potensi terjadinya longsor susulan masih perlu diwaspadai, terutama saat intensitas hujan meningkat,” kata

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Melalui Satgas BATINSOR, Polres Kapuas Hulu bersama seluruh Polsek jajaran terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor hingga kejadian darurat lainnya yang membutuhkan penanganan cepat. Kapollres Kapuas Hulu juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang tinggal di sekitar lereng, tebing, maupun kawasan rawan longsor.

"Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan kondisi darurat dapat segera menghubungi Polres Kapuas Hulu, Polsek terdekat, maupun layanan Call Center Polri 110," ujarnya.