PONTIANAK POST – Tekanan fiskal masih membayangi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Hingga menjelang akhir tahun 2026, kebijakan pemerintah pusat terkait pengambilalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru dan tenaga kesehatan (nakes) belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas.

Anggota DPRD Kapuas Hulu dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Aswad, menegaskan bahwa pembiayaan gaji P3K guru dan tenaga kesehatan menjadi salah satu beban berat bagi keuangan daerah. Menurutnya, jumlah P3K guru di Kapuas Hulu mencapai sekitar 1.800 orang, sedangkan P3K tenaga kesehatan sekitar 900 orang. Dengan total mencapai 2.700 pegawai, kebutuhan anggaran untuk membiayai gaji mereka tentu tidak sedikit.

"Jumlahnya sangat besar. Ini berakibat juga kepada tunjangan pegawai yang dipotong sama seperti Tahun Anggaran 2026," tegas Andi Aswad.

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Meski demikian, Andi menyebut DPRD bersama pihak eksekutif telah memiliki kesepakatan terkait langkah yang akan dilakukan apabila pemerintah pusat benar-benar merealisasikan pengambilalihan pembiayaan gaji dan tunjangan P3K guru serta tenaga kesehatan. Ia menegaskan, prioritas pertama Pemkab Kapuas Hulu adalah mengembalikan tunjangan pegawai yang sebelumnya mengalami pemotongan.

"DPRD dan eksekutif sudah bersepakat. Jika realisasi gaji dan tunjangan teman-teman P3K guru dan tenaga kesehatan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah pusat, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengembalikan tunjangan pegawai yang dipotong tersebut," ujarnya.

Advertisement Andi menegaskan, pengembalian tunjangan tersebut sudah menjadi kewajiban Pemkab Kapuas Hulu apabila kemampuan keuangan daerah kembali terbantu dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab Kapuas Hulu untuk melakukannya," tegasnya.

Ia menjelaskan, pemotongan tunjangan pegawai yang dilakukan saat ini pada prinsipnya bersifat sementara sembari menunggu kepastian kebijakan dan realisasi pembiayaan dari pemerintah pusat.

Kini, ribuan P3K serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kapuas Hulu masih menantikan kejelasan kebijakan tersebut dari pemerintah pusat.

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Jika pengambilalihan pembiayaan benar-benar terealisasi, beban APBD Kapuas Hulu diharapkan dapat berkurang. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mengembalikan tunjangan pegawai yang sebelumnya dipangkas.