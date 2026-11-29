PONTIANAK POST – Mencuatnya dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Bukit Ketam, Desa Segitak, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, mendapat tanggapan dari masyarakat setempat dan para penambang.

Advertisement Mereka mengakui adanya aktivitas pertambangan emas di kawasan tersebut. Namun, sejumlah informasi yang beredar di media sosial, mulai dari dugaan puluhan lubang gelondongan, adanya setoran kepada oknum tertentu hingga pencemaran sungai, dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Abdul Hamid, warga Desa Segitak, mengaku terkejut dengan informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, tidak semua informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Advertisement "Aktivitas PETI di kawasan Bukit Ketam itu memang ada dan yang bekerja di sana adalah masyarakat setempat," katanya, Sabtu (28/11/2026).

Meski demikian, Hamid meragukan informasi mengenai jumlah lubang gelondongan yang disebut mencapai puluhan. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya setoran kepada oknum tertentu.

Terkait dugaan pencemaran sungai, Hamid menilai perlu dilakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya, mengingat lokasi aktivitas pertambangan berada di kawasan perbukitan.

"Pekerjaan PETI di sana memang ada, tapi jumlah lubang gelondongan sampai puluhan, saya tak yakin sebanyak itu. Begitu juga dengan setoran kepada oknum tertentu, tidak ada. Pekerjaan di sana murni keinginan masyarakat," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wahid, tokoh masyarakat Desa Segitak. Ia tidak menampik adanya aktivitas PETI di Bukit Ketam. Namun, menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Ia memahami bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak dibenarkan. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian bersama.

"Meskipun pekerjaan tersebut dilarang kita tahu, tapi kita juga kasihan dengan masyarakat. Mereka mau bekerja apa lagi selain itu untuk menghidupi keluarga," ungkapnya.