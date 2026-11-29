PONTIANAK POST – Komitmen Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dalam memajukan dunia pendidikan dan memperjuangkan kesejahteraan guru mendapat pengakuan di tingkat nasional. Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas tersebut berhasil meraih Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) Tahun 2026 dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

Penghargaan bergengsi bagi kepala daerah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Sugiono, pada puncak peringatan HUT ke-81 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Acara tersebut berlangsung di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (28/11/2026). Anugerah Dwija Praja Nugraha merupakan bentuk apresiasi PB PGRI kepada kepala daerah yang dinilai memiliki perhatian, kepedulian, serta komitmen nyata dalam membangun sektor pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memperjuangkan kesejahteraan guru.

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Terpilihnya Fransiskus Diaan bukan tanpa proses. Penetapan penerima penghargaan melalui sejumlah tahapan penilaian, diawali dengan usulan dari Pengurus PGRI Kabupaten Kapuas Hulu dan Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya, PB PGRI melakukan verifikasi dokumen, penelusuran rekam jejak digital, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan komitmen dan rekam jejak kepala daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Advertisement Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja sama dan dukungan seluruh elemen yang selama ini turut membangun dunia pendidikan di Kapuas Hulu.

Menurutnya, memajukan pendidikan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, PGRI, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, hingga masyarakat.

Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh guru serta tenaga kependidikan yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Perhatian khusus juga diberikan kepada para guru yang bertugas di wilayah pedalaman dan perbatasan Kapuas Hulu. Mereka dinilai memiliki peran besar dalam memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan meskipun harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.