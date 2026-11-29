PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus berupaya mengatasi kesenjangan akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui kegiatan Modifikasi Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) yang dipusatkan di Desa Nanga Danau, Kecamatan Boyan Tanjung.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, di Gedung SD Negeri 01 Landau Mawang, Sabtu (28/11). Program ini menjadi upaya mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis dan jarak tempuh menuju fasilitas kesehatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Puskesmas Boyan Tanjung tersebut merupakan bagian dari program Penguatan Jejaring Kesehatan Primer dengan dukungan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2026.

Advertisement Baca Juga: Warga Kebarau Terdampak Banjir, Kapolres Sintang Hadir Membawa Bantuan dan Pelayanan Kesehatan

Dalam sambutannya, Sukardi mengapresiasi Dinas Kesehatan, para dokter spesialis, Puskesmas Boyan Tanjung, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang luas dan beragam masih menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah harus terus menghadirkan terobosan agar masyarakat di pelosok tidak kesulitan mendapatkan layanan medis.

Advertisement Ia menegaskan, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, berkualitas, dan berkeadilan, tanpa terkendala tempat tinggal maupun jarak dari pusat pelayanan kesehatan.

"Kehadiran dokter spesialis secara langsung di tengah masyarakat diharapkan dapat mempermudah warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit dan kelamin, hingga pelayanan dokter umum.

Selain itu, disediakan pula layanan deteksi dini dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyuluhan kesehatan gigi dan mulut bagi siswa di sekolah.

Beragam layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sekaligus memperoleh penanganan dan konsultasi medis sesuai kebutuhan.