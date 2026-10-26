Kabut Asap Melanda, Disdik Kayong Utara Terapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Sekolah

PONTIANAK POST - Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara mengambil langkah penyesuaian kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah. Melalui surat edaran yang telah dikeluarkan, sekolah diberikan kelonggaran untuk menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan mempertimbangkan tingkat pencemaran udara di wilayah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara, Jumadi Gading, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar aktivitas pendidikan tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan peserta didik akibat paparan kabut asap.

"Di kondisi kabut asap semacam ini, pihak Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran bahwa untuk daerah tertentu dengan kondisi asap yang tidak terlalu parah, kami memberikan kemudahan agar sekolah dapat melaksanakan tatap muka terbatas. Pada sistem tatap muka terbatas ini, jam pelajaran berkurang sehingga anak-anak tetap bisa masuk sekolah dengan durasi yang lebih singkat," ujar Jumadi, (23/10).

Advertisement Baca Juga: Puting Beliung Terjang Dusun Jelutung Kayong Utara, BPBD Salurkan Bantuan Logistik

Menurutnya, penerapan sistem pembelajaran tersebut tidak diberlakukan secara merata. Setiap sekolah harus memperhatikan perkembangan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sebagai dasar dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara langsung atau harus dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah.

Jumadi menegaskan, kondisi pencemaran udara yang dapat berubah sewaktu-waktu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kualitas udara yang relatif baik pada pagi hari belum tentu bertahan hingga siang, sehingga pihak sekolah perlu terus memantau perkembangan kondisi kabut asap.

Advertisement Terkait kemungkinan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi tersebut, Jumadi menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya pencemaran udara.

"Selama kondisi ISPU masih berada di jalur merah, kami memperbolehkan sekolah melaksanakan tatap muka terbatas, kecuali jika ukuran ISPU sudah masuk ke garis hitam yang sangat berbahaya," katanya.

Meski demikian, pihaknya meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan pembelajaran apabila kondisi kabut asap semakin pekat dan berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik.