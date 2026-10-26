109 Kasus TBC Ditemukan di Kayong Utara hingga Oktober 2026, Teluk Batang Tertinggi

PONTIANAK POST - Jumlah kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, tercatat mencapai 109 kasus sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, wilayah kerja Puskesmas Teluk Batang menempati urutan tertinggi dengan 21 kasus.

Hal tersebut disampaikan Ni Wayan Sri Styawati, selaku Pengawas (Wasor) TB Kabupaten Kayong Utara, saat memberikan keterangan terkait pelaksanaan kegiatan tracing atau pelacakan kasus TBC di wilayah Kecamatan Sukadana.

Menurutnya, setelah Teluk Batang, kasus TBC terbanyak kedua ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Teluk Melano dengan 14 kasus, disusul Sungai Paduan di posisi ketiga. Sementara wilayah Sukadana berada di urutan keempat dengan total 11 kasus.

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"Untuk kasus TB di Kayong Utara sejauh tahun 2026 ini, dari bulan Januari sampai Oktober berjumlah 109 kasus. Kasus tertinggi berada di Puskesmas Teluk Batang dengan jumlah 21 kasus," ungkap Ni Wayan. ( 25/10)

Sebagai upaya memperkuat penemuan dan penanganan kasus TBC, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melaksanakan program tracing yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam program tersebut, Kayong Utara memperoleh alokasi 19 lokus kegiatan yang tersebar di 11 puskesmas.

Advertisement Khusus Kecamatan Sukadana, kegiatan menyasar dua lokasi, yakni Harapan Mulia pada 24 Oktober dan Desa Sutra pada 25 Oktober 2026, dengan target sasaran sebanyak 100 peserta.

"Kegiatan tracing TBC ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan, di mana Kabupaten Kayong Utara mendapatkan 19 lokus yang tersebar di 11 puskesmas," jelasnya.

Pelaksanaan pelacakan TBC kali ini turut didukung fasilitas pemeriksaan menggunakan alat portable X-ray atau rontgen portabel dari kementerian kesehatan. Teknologi tersebut membantu tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap masyarakat yang dicurigai menderita TBC, khususnya pasien yang mengalami kesulitan mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan laboratorium.