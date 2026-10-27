Bupati Kayong Utara Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Daerah

PONTIANAK POST – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Grand Ballroom Convention KMA Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan itu menjadi forum penyelarasan program percepatan akses keuangan di tingkat pusat dan daerah serta penyampaian arah strategis TPAKD untuk tahun 2027.

Bagi Kabupaten Kayong Utara, penyelarasan program dengan strategi nasional diharapkan menjadi landasan dalam mendorong akses keuangan yang lebih luas dan merata. Upaya tersebut relevan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat usaha produktif, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di wilayah perdesaan.

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Bupati Romi Wijaya menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah agar program percepatan akses keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi lokal.

“Percepatan akses keuangan di daerah merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap melalui Rakornas TPAKD ini, program pusat dan daerah dapat semakin selaras agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kayong Utara, termasuk pelaku UMKM dan usaha produktif,” demikian draf pernyataan Bupati Romi Wijaya berdasarkan pesan yang tercantum dalam flyer.

Advertisement Melalui forum nasional itu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan sektor keuangan dalam merumuskan langkah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Penyelarasan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan mendukung arah strategis TPAKD tahun 2027.