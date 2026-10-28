Warga Sukadana Ajak Pengendara Tertib Berlalu Lintas demi Keselamatan Bersama

PONTIANAK POST - Kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya terus disuarakan oleh masyarakat. Andi, salah seorang warga Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, mengajak seluruh pengguna jalan untuk senantiasa tertib dan disiplin dalam berlalu lintas demi kebaikan bersama.

Menurut Andi, kedisiplinan dalam berkendara bukan sekadar untuk menghindari sanksi hukum atau razia kepolisian, melainkan merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Hal tersebut dilakukan guna keselamatan kita bersama," ujar Andi saat ditemui di Sukadana, Selasa (27/10).

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Ia menilai, masih banyak pengendara yang kerap mengabaikan aturan dasar berlalu lintas, seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional (SNI), mengabaikan rambu-rambu lalulintas, hingga berkendara dengan kecepatan tinggi di kawasan pemukiman padat.

Padahal, potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir jika setiap individu memiliki kesadaran tinggi sejak dari diri sendiri.

Advertisement Melalui ajakan ini, warga berharap agar masyarakat Kayong Utara, khususnya di kawasan Sukadana, semakin sadar hukum dan menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari.