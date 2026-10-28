293 Kasus DBD di Kayong Utara, Sukadana Tertinggi dengan 133 Kasus dan Satu Korban Meninggal

PONTIANAK POST — Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara mencatat sebanyak 293 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sukadana menjadi wilayah dengan temuan kasus terbanyak sekaligus menyumbang satu kasus kematian akibat penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut.

Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Kayong Utara, Zulfiarrahman, mengungkapkan rincian sebaran kasus yang tercatat di wilayahnya.

"Nah, di mana 293 kasus ini tersebar di enam kecamatan. Untuk kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Sukadana yaitu sebanyak 133 kasus, kemudian Kecamatan Teluk Batang 67 kasus, Teluk Melano 56 kasus, Seponti 39 kasus, Pulau Maya delapan, dan Kepulauan Karimata ada satu," ujar Zulfiarrahman.

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Ia menambahkan, dari total kasus yang ditemukan tersebut, tercatat satu pasien meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Sukadana.

Menanggapi lonjakan kasus ini, Dinas Kesehatan dan KB bersama jajaran Puskesmas setempat telah bergerak cepat melakukan berbagai langkah penanganan dan penanggulangan.

Advertisement Upaya pencegahan difokuskan pada edukasi masyarakat melalui media promosi maupun sosialisasi langsung di lapangan, penaburan bubuk abate (abatisasi) pada tempat-tempat penampungan air warga, hingga pelaksanaan fogging (pengasapan) di area terdampak. Meski penanganan dari sektor kesehatan telah berjalan, Zulfiarrahman menegaskan bahwa pengendalian DBD tidak bisa hanya menggantungkan peran tenaga kesehatan.

"Bukan hanya Dinas Kesehatan, Puskesmas, ataupun siapa saja. Yang penting saat ini adalah masyarakat bisa secara mandiri untuk melakukan upaya pencegahan, tentunya juga dengan melakukan 3M Plus," jelasnya.