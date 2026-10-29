Kapal Klotok Jadi Urat Nadi Kehidupan Masyarakat Kayong Utara di Tengah Pembangunan Jalan Darat
PONTIANAK POST — Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur jalan darat di berbagai daerah, pemandangan aktivitas transportasi air justru tetap menjadi denyut nadi kehidupan utama di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Robi, salah seorang warga setempat yang sehari-hari menggunakan jasa transportasi air ini, mengungkapkan bahwa keberadaan kapal klotok tidak bisa dilepaskan dari ritme kehidupan masyarakat Kayong Utara.
"Kapal klotok (motor air) ini sudah menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi kami yang ingin bepergian. Di Kabupaten Kayong Utara, moda transportasi ini masih menjadi pilihan utama karena mampu menjangkau berbagai wilayah yang dipisahkan oleh sungai dan perairan," ujar Robi saat ditemui di salah satu dermaga setempat.
Dengan tarif yang relatif terjangkau serta kapasitas muatan yang cukup fleksibel, kapal klotok mampu memperlancar konektivitas antarwilayah.
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Masyarakat dan para pengguna jasa berharap agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat terus memberikan perhatian, baik dalam bentuk pembinaan keselamatan, peningkatan fasilitas dermaga rakyat, maupun dukungan subsidi operasional jika diperlukan.
Eksistensi kapal klotok di Kayong Utara membuktikan bahwa kearifan lokal dalam bertransportasi tetap relevan dan kokoh, menjadi saksi bisu ketangguhan masyarakat sungai dalam merajut asa dan ekonomi di tanah borneo. (dan)