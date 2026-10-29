Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kayong Utara

Kapal Klotok Jadi Urat Nadi Kehidupan Masyarakat Kayong Utara di Tengah Pembangunan Jalan Darat

R
Penulis: Rafael B. Junior
Kapal Klotok dengan rute Teluk Batang (Kayong Utara) Rasau Jaya (Kubu Raya) transportasi air andalan masyarakat. (DANANG PRASETYO / PONTIANAK POS)
Kapal Klotok dengan rute Teluk Batang (Kayong Utara) Rasau Jaya (Kubu Raya) transportasi air andalan masyarakat. (DANANG PRASETYO / PONTIANAK POS)

Advertisement

PONTIANAK POST — Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur jalan darat di berbagai daerah, pemandangan aktivitas transportasi air justru tetap menjadi denyut nadi kehidupan utama di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Robi, salah seorang warga setempat yang sehari-hari menggunakan jasa transportasi air ini, mengungkapkan bahwa keberadaan kapal klotok tidak bisa dilepaskan dari ritme kehidupan masyarakat Kayong Utara.

"Kapal klotok (motor air) ini sudah menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi kami yang ingin bepergian. Di Kabupaten Kayong Utara, moda transportasi ini masih menjadi pilihan utama karena mampu menjangkau berbagai wilayah yang dipisahkan oleh sungai dan perairan," ujar Robi saat ditemui di salah satu dermaga setempat.

Dengan tarif yang relatif terjangkau serta kapasitas muatan yang cukup fleksibel, kapal klotok mampu memperlancar konektivitas antarwilayah. 

Advertisement

Baca Juga: Jangan Ada Lagi Kru Kapal Tinggalkan Penumpang, Banyak Jasad Terjebak di KM Virgo

Masyarakat dan para pengguna jasa berharap agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat terus memberikan perhatian, baik dalam bentuk pembinaan keselamatan, peningkatan fasilitas dermaga rakyat, maupun dukungan subsidi operasional jika diperlukan.

Eksistensi kapal klotok di Kayong Utara membuktikan bahwa kearifan lokal dalam bertransportasi tetap relevan dan kokoh, menjadi saksi bisu ketangguhan masyarakat sungai dalam merajut asa dan ekonomi di tanah borneo. (dan)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

293 Kasus DBD di Kayong Utara, Sukadana Tertinggi dengan 133 Kasus dan Satu Korban Meninggal

293 Kasus DBD di Kayong Utara, Sukadana Tertinggi dengan 133 Kasus dan Satu Korban Meninggal

DBD di Kayong Utara mencapai 293 kasus dengan satu korban meninggal. Sukadana mencatat kasus terbanyak, yakni 133 kasus.

Bupati Kayong Utara Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Daerah

Bupati Kayong Utara Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Perkuat Akses Keuangan Daerah

Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri Rakornas TPAKD 2026 untuk menyelaraskan program akses keuangan daerah menuju 2027.

109 Kasus TBC Ditemukan di Kayong Utara hingga Oktober 2026, Teluk Batang Tertinggi

109 Kasus TBC Ditemukan di Kayong Utara hingga Oktober 2026, Teluk Batang Tertinggi

Kayong Utara mencatat 109 kasus TBC hingga Oktober 2026. Puskesmas Teluk Batang menjadi wilayah dengan kasus tertinggi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer