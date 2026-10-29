Romi Wijaya Tegaskan Pemuda Bukan Pelengkap Sejarah, tetapi Penentu Masa Depan Bangsa

PONTIANAK POST - Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan melalui peningkatan ilmu pengetahuan, pengembangan kapasitas diri, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Romi seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026, di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Rabu (28/10).

"Dan yang paling penting adalah pemuda bukan hanya pelengkap sejarah, tetapi pemuda adalah penentu sejarah berikutnya," ungkapnya.

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Untuk itu, Bupati Romi berharap momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat bagi generasi muda di Kabupaten Kayong Utara untuk terus belajar, meningkatkan kualitas diri, serta berani mengambil bagian dalam berbagai bidang pembangunan.

Menurutnya, kemajuan daerah dan bangsa membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu tersebut menjadi karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Advertisement "Dalam momentum peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 2026 ini, tentunya sesuai dengan pesan pemerintah bahwa pemuda harus dapat mengambil peran untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan," ungkapnya.