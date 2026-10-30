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Kayong Utara

Warga Kayong Utara Diajak Jaga Kamtibmas dan Peduli Lingkungan

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Penulis: Danang Prasetyo
Warga Kayong Utara, Bakri.
Warga Kayong Utara, Bakri.

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PONTIANAK POST  – Masyarakat Kabupaten Kayong Utara diajak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Langkah ini dinilai penting agar situasi di lingkungan permukiman tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Warga Kayong Utara, Bakri, menyampaikan bahwa terciptanya kondisi kamtibmas yang ideal bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

"Warga diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mempererat komunikasi antarwarga, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan," ujarnya. (29/10).

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Menurutnya, suasana lingkungan yang aman dan tertib secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai aktivitas harian masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan sosial. Oleh karena itu, budaya gotong royong, rasa saling menghormati, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah perlu terus dipelihara.

Selain menjaga keamanan fisik, Bakri juga mengimbau warga agar bijak dalam menyaring informasi dan mengonsumsi media sosial.

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"Warga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman yang dapat mengganggu ketertiban umum," paparnya. (dan)

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Editor : Rafael B. Junior
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