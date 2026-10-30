Pemkab Kayong Utara Berikan Insentif Penyuluh Agama, Perkuat Pembinaan Umat

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan insentif kepada para penyuluh agama sebagai bentuk dukungan terhadap peran penting dalam membina dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut diungkapkan, Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari.

Wakil Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para penyuluh agama meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Hal tersebut sejalan dengan visi daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kayong Utara yang religius.

“Kami berupaya semaksimal mungkin, walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk mewujudkan Kayong Utara yang religius, karena kehidupan religius tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.

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Ia menegaskan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama sekaligus memperkuat kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

“Sebagai garda terdepan, saya harap para penyuluh agama dapat terus berkontribusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, dan penuh kebersamaan di Kabupaten Kayong Utara,” tambahnya.

Advertisement Dikesempatan yg sama tersebut, Wakil Bupati juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar pemerintah daerah senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah kepemimpinan serta mampu menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.