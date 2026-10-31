. Sekda Kayong Utara Tegaskan Komitmen Pemkab Lindungi Hak Anak dan Cegah Kekerasan di Sekolah

PONTIANAK POST — Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat membuka kegiatan Workshop Penguatan Mekanisme Rujukan Kasus Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Tim Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI) dan Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Jumat (30/10).

Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan dalam menangani dan merujuk kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

Dalam sambutannya, Sekda Erwin Sudrajat menekankan bahwa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung potensi anak bukan sekadar tanggung jawab satu pihak semata, namun juga diperlukan kolaborasi serta sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, hingga lembaga berwenang.

"Ketika terjadi permasalahan atau kasus yang melibatkan anak di lingkungan pendidikan, sekolah tidak selalu dapat menyelesaikannya sendiri. Ada kondisi yang memerlukan dukungan lintas sektor, baik dari perangkat daerah, lembaga layanan perlindungan anak, maupun aparat penegak hukum sehingga diperlukan sinergi semua pihak," ujar Sekda.

Sekda berharap melalui kegiatan ini, para peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai alur penanganan laporan, standar operasional prosedur (SOP) rujukan, hingga dapat memulihkan psikososial bagi anak yang menjadi korban. Ia juga berharap Kehadiran POKJA BSAN mampu menjadi motor penggerak pencegahan dini terhadap potensi kekerasan terhadap anak.

Advertisement Lebih lanjut, Sekda mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus berkomitmen untuk mendukung penuh setiap kebijakan dan program yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, sejalan dengan visi mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kayong Utara.

"Kami berkomitmen dalam mendukung setiap kebijakan dan program yang orientasinya pada pemenuhan atas hak-hak anak karena ini sejalan dengan visi kita dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan semoga kedepan di daerah kita ini tidak ada lagi terjadi kekerasan terhadap anak," tutupnya.