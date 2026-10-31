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Kayong Utara

Bupati Romi Wijaya Dorong Kerja Sama TASPEN Berikan Manfaat Nyata bagi ASN Kayong Utara

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Penulis: Danang Prasetyo
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT TASPEN (Persero). (PROKOPIM KKU)
Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT TASPEN (Persero). (PROKOPIM KKU)

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PONTIANAK POST – Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mendorong agar kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT TASPEN (Persero) tidak sekadar menjadi kesepakatan formal, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan kepegawaian, perluasan akses informasi, serta perlindungan dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan Bupati Romi dalam sambutannya pada penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT TASPEN (Persero) Pontianak tentang peningkatan layanan TASPEN dan kepesertaan program TASPEN Group bagi ASN, sekaligus Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan produk asuransi jiwa TASPEN Smart Save bagi PPPK, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (29/10).

“Saya berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi ASN, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian, perlindungan, dan kesejahteraan pegawai,” ujar Romi. (dan)

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Editor : Rafael B. Junior
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