Warga Kayong Utara Berharap Kesulitan Mendapatkan BBM Tidak Kembali Terjadi
PONTIANAK POST – Sejumlah warga Kabupaten Kayong Utara menyampaikan harapan agar krisis atau kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak kembali terulang di wilayah mereka. Kelangkaan pasokan energi tersebut dinilai tidak hanya meresahkan, tetapi juga sangat mengganggu aktivitas harian, produktivitas kerja, hingga roda perekonomian masyarakat secara keseluruhan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Surtono, salah seorang warga Kayong Utara, saat menyoroti pentingnya stabilitas distribusi energi bagi daerah kepulauan dan pesisir.
"Sejumlah warga berharap kesulitan BBM jangan kembali terjadi di Kayong Utara, sebab hal tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Surtono.
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Ia menjelaskan, ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan BBM, baik jenis subsidi maupun non-subsidi, sangat tinggi, terutama untuk menunjang sarana transportasi darat maupun aktivitas pelayaran rakyat yang menjadi urat nadi penghubung antar-wilayah. Ketika pasokan tersendat, harga di tingkat eceran kerap melonjak dan membuat beban pengeluaran warga semakin berat.
Dia berharap pihak berwenang, baik pemerintah daerah maupun badan penyalur resmi, dapat memperketat pengawasan jalur distribusi. Langkah antisipatif sejak dini dinilai krusial guna memastikan kuota BBM yang masuk ke Kayong Utara benar-benar tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan riil masyarakat sehari-hari, sehingga kelangkaan dapat dicegah secara berkelanjutan. (dan)