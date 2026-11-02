Ringankan Beban Warga, TNI AL Salurkan Bantuan Sembako di Desa Padang

PONTIANAK POST — Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Serutu menyalurkan 50 paket sembako kepada warga kurang mampu, khususnya para janda dan lanjut usia (lansia) di Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Minggu (1/11). Kegiatan sosial yang dipusatkan di Mako Pos TNI AL Serutu ini dimulai pukul 09.00 WIB.

Sebanyak 50 paket bantuan pokok diserahkan langsung kepada warga, yang masing-masing berisi beras 5 kilogram, mi instan, minyak goreng, dan gula.

Komandan Pos TNI AL Serutu, Serka Jas Rivaldi Adha Arasy, mengatakan melalui penyaluran bantuan tersebut, pihaknya berharap beban kebutuhan sehari-hari warga dapat sedikit teringankan sekaligus mempererat tali silaturahmi antara prajurit TNI AL dan masyarakat Kepulauan Karimata.

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"Kami berharap bantuan sembako ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari serta semakin mempererat kedekatan dan kebersamaan antara TNI AL dengan masyarakat," ungkap Serka Jas Rivaldi.