Pemkab Kayong Utara Usulkan Dua Raperda, Atur Pilkades dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten

PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara resmi menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kayong Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD, Senin (1/11).

Kedua Raperda tersebut mencakup pencabutan Perda pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak serta penataan pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menjelaskan bahwa penyampaian kedua Raperda ini didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 65 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

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Kemudian Bupati Romi menerangkan beberapa poin krusial yang mendasari pencabutan perda lama ini meliputi perubahan periodisasi yaitu penyesuaian masa jabatan kepala desa yang kini menjadi 8 (delapan) tahun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024, menggantikan siklus 6 tahun pada aturan sebelumnya serta memberikan kepastian hukum pencabutan ini agar memastikan tidak terjadi tumpang tindih norma dan menjamin supaya pelaksanaan Pilkades ke depan tetap berjalan tertib, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa menimbulkan kekosongan hukum.

Romi mengungkapkan fokus utama dalam penataan perangkat daerah ini mencakup penyederhanaan birokrasi yaitu pembentukan struktur organisasi yang lebih ramping, lincah, dan berbasis keahlian melalui penyesuaian tipologi (peningkatan maupun penurunan tipe) pada sejumlah perangkat daerah.

Advertisement "Penyesuaian regulasi sektoral bertujuan untuk penyelarasan nomenklatur dan fungsi penunjang agar sejalan dengan kebijakan kementerian dan lembaga teknis terkait sehingga kita dapat memasukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan klasifikasi Tipe A ke dalam susunan Badan Daerah untuk menangani suburusan bencana dan kebakaran, sekaligus mencabut Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD," ujarnya.

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