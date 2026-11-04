Pemkab Kayong Utara Susun Kajian Risiko Bencana 2027–2031 untuk Perkuat Mitigasi Daerah

PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah (Sekda) Kayong Utara, Erwin Sudrajat, membuka kegiatan Diskusi Publik Pelaksanaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2027–2031 di ruang rapat Kantor Bapperida, Selasa (3/11). Dia menekankan pentingnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang akurat dan komprehensif sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, letak geografis Kayong Utara yang memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai jenis bencana menuntut adanya langkah antisipatif yang terukur, terpadu, dan melibatkan lintas sektor.

"Penyusunan Kajian Risiko Bencana untuk periode 2027–2031 ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif semata, melainkan instrumen vital dalam melindungi keselamatan masyarakat serta mengamankan investasi pembangunan daerah dari potensi kerugian akibat bencana," ujarnya.

Diskusi publik itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi vertikal, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui forum itu, pemerintah daerah berupaya menghimpun masukan, data, serta saran konstruktif guna memastikan dokumen KRB yang disusun benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Data yang komprehensif ini nantinya akan diintegrasikan langsung ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Kayong Utara.

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